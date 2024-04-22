Платошина (Зотова) Вера Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошина (Зотова) Вера Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Зотов Андриан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Платошин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Платошин Александр Иванович

Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1946

Дочь: Крыгина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович

Донской, Тульской область
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Платошин Николай Иванович

Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтихова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович

Донской, город Донской, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платошин Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1983
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