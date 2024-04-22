Платошина (Зотова) Вера Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Зотов Андриан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: Платошин Александр Иванович
Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1946
Дочь: Крыгина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович
Донской, Тульской область
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Платошин Николай Иванович
Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтихова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Платошин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1983