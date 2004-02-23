Евтихова (Платошина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 23.02.2004 и 23.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платошин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платошин Валерий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 23.02.2004 и 23.02.2006