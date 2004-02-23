Евтихова (Платошина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтихова (Платошина) Мария Ивановна

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Место рождения

Донской, город Донской, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 23.02.2004 и 23.02.2006

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платошин Иван Петрович

Мать: Платошина Вера Андриановна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платошин Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 23.02.2004 и 23.02.2006
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