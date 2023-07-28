Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
30.01.1846
Бракосочетание
30.01.1846
Рождение ребёнка
16.06.1850
Сын: Кравченко Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко (Фоминичева) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
15.05.1853
Сын: Кравченко (Кравцов) Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1856
Дочь: (Кравцова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
08.09.1864
Дочь: Малородова (Кравцова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
17.04.1867
Дочь: Нестеренков (Кравцова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
21.02.1874
Сын: Кравченко (Кравцов) Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Смерть
Неизвестно