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Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кравченко Иван Романович

Мать: Кравченко Марина Марковна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1846

Жена: Кравченко (Фоминичева) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
30.01.1846

Жена: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
16.06.1850

Сын: Кравченко Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко (Фоминичева) Евдокия Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1853

Сын: Кравченко (Кравцов) Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1856

Дочь: (Кравцова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кравцов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1864

Дочь: Малородова (Кравцова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1867

Дочь: Нестеренков (Кравцова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1874

Сын: Кравченко (Кравцов) Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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