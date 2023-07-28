Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1846

Муж: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1853

Сын: Кравченко (Кравцов) Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1856

Дочь: (Кравцова) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кравцов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1864

Дочь: Малородова (Кравцова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1867

Дочь: Нестеренков (Кравцова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1874

Сын: Кравченко (Кравцов) Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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