Кравцова (Куликова) Ирина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1846
Рождение ребёнка
15.05.1853
Сын: Кравченко (Кравцов) Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1856
Дочь: (Кравцова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1864
Дочь: Малородова (Кравцова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1867
Дочь: Нестеренков (Кравцова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1874
Сын: Кравченко (Кравцов) Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно