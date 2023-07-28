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Кравченко Марина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1800

Муж: Кравченко Иван Романович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кравченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бугаева (Кравченко) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кравченко (Кравченко) Тития Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1835

Сын: Кравченко Аким Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1838

Дочь: Конькова (Кравченко) Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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