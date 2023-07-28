Кравченко Марина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кравченко (Кравцов) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бугаева (Кравченко) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кравченко (Кравченко) Тития Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
08.09.1835
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
15.04.1838
Дочь: Конькова (Кравченко) Хиония Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Смерть
Неизвестно