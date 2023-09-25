Панова (Полякова) Ксения Матфеевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Василий Панферович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Василий Панферович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1864
Дочь: Полшкова (Панова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Панферович
Смерть
Неизвестно