Панова (Полякова) Ксения Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Поляков Матфей Михайлович

Мать: Полякова Елена Панфиловна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Панферович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Данил Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Панферович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Василий Панферович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Василий Панферович

Рождение ребёнка
09.02.1864

Дочь: Полшкова (Панова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Панферович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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