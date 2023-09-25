Панов Василий Панферович
Место рождения
Дата рождения17.02.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1836
Отец: Панов Панфер Никонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1864
Дочь: Полшкова (Панова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна
Смерть
Неизвестно