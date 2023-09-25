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Панов Василий Панферович

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1836

Отец: Панов Панфер Никонович

Мать: Панова Анастасия Федоровна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Данил Васильевич

Мать ребёнка: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Рождение ребёнка
09.02.1864

Дочь: Полшкова (Панова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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