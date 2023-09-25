Полякова Елена Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Елена Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Матфей Михайлович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна

Отец ребёнка: Поляков Матфей Михайлович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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