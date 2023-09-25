Полякова Елена Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Панова (Полякова) Ксения Матфеевна
Отец ребёнка: Поляков Матфей Михайлович
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно