Косыгин Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Косыгин Терентий Петрович
Мать: Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Абрам Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
18.09.1744
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
29.09.1749
Сын: Кирил Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна
Смерть
Неизвестно