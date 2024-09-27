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Косыгин Иван Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Косыгин Терентий Петрович

Мать: Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Абрам Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
18.09.1744

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
29.09.1749

Сын: Кирил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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