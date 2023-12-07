Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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