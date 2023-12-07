Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно