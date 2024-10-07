Дмитрий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти30.09.1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Косыгин Терентий Петрович
Мать: Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Смерть
30.09.1757