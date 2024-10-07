Дмитрий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

30.09.1757

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Косыгин Терентий Петрович

Мать: Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Смерть
30.09.1757

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