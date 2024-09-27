Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Васильевна

Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косыгин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1699

Сын: Косыгин Матвей Терентьевич

Отец ребёнка: Косыгин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Косыгин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Косыгин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1713

Сын: Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Косыгин Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Фёдор Терентьевич

Отец ребёнка: Косыгин Терентий Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.