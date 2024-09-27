Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косыгин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Абрам Иванович

Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
18.09.1744

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
29.09.1749

Сын: Кирил Иванович

Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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