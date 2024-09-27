Прасковья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Сын: Абрам Иванович
Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
18.09.1744
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
29.09.1749
Сын: Кирил Иванович
Отец ребёнка: Косыгин Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно