Константиновъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
07.04.1784
Сын: Константиновъ Егоръ
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1787
Сын: Константиновъ Илья
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Константиновъ Илья
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
14.11.1789
Дочь: Константинова Прасковья
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
10.05.1792
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
10.10.1794
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Марина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Петрова