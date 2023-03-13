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Константиновъ Антонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Константиновъ Илья Козминъ

Мать: Константинова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
07.04.1784

Сын: Константиновъ Егоръ

Мать ребёнка: Марина Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1787

Сын: Константиновъ Илья

Мать ребёнка: Марина Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Константиновъ Илья

Мать ребёнка: Марина Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1789

Дочь: Константинова Прасковья

Мать ребёнка: Марина Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1792

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Марина Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1794

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Марина Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Петрова

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