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Марина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1784

Сын: Константиновъ Егоръ

Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1787

Сын: Константиновъ Илья

Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Константиновъ Илья

Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1789

Дочь: Константинова Прасковья

Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1792

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константиновъ Антонъ

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