Марина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1784
Сын: Константиновъ Егоръ
Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
20.07.1787
Сын: Константиновъ Илья
Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Константиновъ Илья
Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
14.11.1789
Дочь: Константинова Прасковья
Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
10.05.1792
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ
Рождение ребёнка
10.10.1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Константиновъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константиновъ Антонъ