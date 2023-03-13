Константиновъ Илья Козминъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Сын: Константиновъ Антонъ
Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
08.02.1779
Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Константиновъ Сидоръ
Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно