Константиновъ Илья Козминъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиновъ Илья Козминъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Константиновъ Антонъ

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1779

Сын: Константиновъ Панфилъ

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Константиновъ Сидоръ

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анна Григорьева

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