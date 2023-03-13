Константинова Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Константиновъ Антонъ
Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ
Рождение ребёнка
08.02.1779
Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Константиновъ Сидоръ
Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ
Бракосочетание
Неизвестно