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Константинова Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Константиновъ Антонъ

Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1779

Сын: Константиновъ Панфилъ

Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Константиновъ Сидоръ

Отец ребёнка: Константиновъ Илья Козминъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константиновъ Илья Козминъ

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