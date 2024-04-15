Шабалдин Егор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Шабалдин Гаврил Иванович
Место жительства
С 1799
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Олимпиада Егоровна
Мать ребёнка: Шабалдина Матрона Перфильевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шабалдин Алексей Егорович
Мать ребёнка: Шабалдина Матрона Перфильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849