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Шабалдин Егор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Шабалдин Гаврил Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1799
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Олимпиада Егоровна

Мать ребёнка: Шабалдина Матрона Перфильевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шабалдин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Шабалдина Матрона Перфильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Матрона Перфильевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1849
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