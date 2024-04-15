Шабалдина Матрона Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдина Матрона Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Олимпиада Егоровна

Отец ребёнка: Шабалдин Егор Гаврилович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шабалдин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Шабалдин Егор Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Егор Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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