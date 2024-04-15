Шабалдина Матрона Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Олимпиада Егоровна
Отец ребёнка: Шабалдин Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шабалдин Алексей Егорович
Отец ребёнка: Шабалдин Егор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно