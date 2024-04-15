Шабалдин Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Терентьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шабалдин Аполон Алексеевич
Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Терентьевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Терентьевна
Место жительства
После 10.10.1852
Новосибирск, Купино, Темный остров
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости остров Темный
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости остров Темный
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно