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Шабалдин Алексей Егорович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шабалдин Егор Гаврилович

Мать: Шабалдина Матрона Перфильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Терентьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шабалдин Аполон Алексеевич

Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Терентьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шабалдин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Терентьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Новосибирск, Купино, Темный остров
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости остров Темный
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости остров Темный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Катерина Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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