Лебедева (Постолит) Раиса
Место рожденияп.Могоча, Читинская область, Россия
Дата рождения30.04.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1914
Отец: Постолит Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев ?
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Конина (Лебедева) Маина
Отец ребёнка: Лебедев ?
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев ?
Смерть
Неизвестно