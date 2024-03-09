Лебедева (Постолит) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Постолит) Раиса

Место рождения

п.Могоча, Читинская область, Россия

Дата рождения

30.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1914

Отец: Постолит Иосиф

Мать: Постолит (Пименова) Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев ?

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Конина (Лебедева) Маина

Отец ребёнка: Лебедев ?

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев ?

Смерть
Неизвестно

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