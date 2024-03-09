Конина (Лебедева) Маина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина (Лебедева) Маина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Лебедев ?

Мать: Лебедева (Постолит) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конин ?

Смерть
Неизвестно

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