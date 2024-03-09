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Лебедев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Постолит) Раиса

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Конина (Лебедева) Маина

Мать ребёнка: Лебедева (Постолит) Раиса

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Постолит) Раиса

Смерть
Неизвестно

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