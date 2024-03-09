Постолит Иосиф
Место рожденияВоскодавинцы, Украина
Дата рождения04.04.1875
Дата смертиОколо 1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875
Отец: Постолит Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1914
Дочь: Лебедева (Постолит) Раиса
Мать ребёнка: Постолит (Пименова) Виктория
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Постолит Михаил
Мать ребёнка: Постолит (Пименова) Виктория
Рождение ребёнка
1918
Сын: Постолит Василий
Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Постолит Григорий
Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья
Рождение ребёнка
26.07.1924
Сын: Постолит Владимир
Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья
Рождение ребёнка
Около 05.01.1928
Дочь: Лисичкина (Постолит) Галина
Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья
Смерть
Около 1931
Причина смерти: Самоубийство