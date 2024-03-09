Постолит Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостолит Иосиф

Постолит Иосиф

Место рождения

Воскодавинцы, Украина

Дата рождения

04.04.1875

Дата смерти

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875

Отец: Постолит Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постолит (Пименова) Виктория

Рождение ребёнка
30.04.1914

Дочь: Лебедева (Постолит) Раиса

Мать ребёнка: Постолит (Пименова) Виктория

Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Постолит Михаил

Мать ребёнка: Постолит (Пименова) Виктория

Рождение ребёнка
1918

Сын: Постолит Василий

Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Постолит Григорий

Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья

Рождение ребёнка
26.07.1924

Сын: Постолит Владимир

Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья

Рождение ребёнка
Около 05.01.1928

Дочь: Лисичкина (Постолит) Галина

Мать ребёнка: Постолит (Третьякова) Наталья

Смерть
Около 1931
Причина смерти: Самоубийство

Мы используем куки для улучшения работы сайта.