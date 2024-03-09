Постолит (Пименова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постолит (Пименова) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постолит Иосиф

Рождение ребёнка
30.04.1914

Дочь: Лебедева (Постолит) Раиса

Отец ребёнка: Постолит Иосиф

Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Постолит Михаил

Отец ребёнка: Постолит Иосиф

Смерть
Неизвестно

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