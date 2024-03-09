Постолит (Пименова) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
30.04.1914
Дочь: Лебедева (Постолит) Раиса
Отец ребёнка: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Постолит Михаил
Отец ребёнка: Постолит Иосиф
Смерть
Неизвестно