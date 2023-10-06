Бодяка (Чепела) Дарья Ильнична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1881
Отец: Чепела Илья Данилович
Мать: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903
Сын: Бодяка Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Бодяка Яков Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1904
Отец ребёнка: Бодяка Яков Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Бодяка Яков Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1908
Отец ребёнка: Бодяка Яков Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1911
Отец ребёнка: Бодяка Яков Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1915
Отец ребёнка: Бодяка Яков Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно