Бодяка Григорий Яковлевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.11.1903
Дата смерти26.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903
Отец: Бодяка Яков Дмитриевич
Мать: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.12.1909
Черниговская губерния, Российская империя