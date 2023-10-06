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Бодяка Григорий Яковлевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.11.1903

Дата смерти

26.12.1909

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903

Отец: Бодяка Яков Дмитриевич

Мать: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.12.1909
Черниговская губерния, Российская империя
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