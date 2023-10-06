Бодяка Василий Яковлевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.01.1908
Дата смерти14.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908
Отец: Бодяка Яков Дмитриевич
Мать: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.03.1909
Черниговская губерния, Российская империя