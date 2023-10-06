Бодяка Яков Дмитриевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880
Отец: Бодяка Дмитрий Никитич
Мать: Бодяка Ульяна Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1903
Жена: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903
Сын: Бодяка Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1904
Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1908
Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1911
Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1915
Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно