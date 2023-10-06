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Бодяка Яков Дмитриевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880

Отец: Бодяка Дмитрий Никитич

Мать: Бодяка Ульяна Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1903

Жена: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903

Сын: Бодяка Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1904

Сын: Бодяка Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Бодяка Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1911

Сын: Бодяка Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Бодяка Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Бодяка Дарья Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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