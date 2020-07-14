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Лишай Петр Павлович

Место рождения

Василевщина, Минский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Мать: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Василевщина, Минский район, Минская область
ул Урожайная,дом 17
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лишай (Хрущева) Федосья Агеевна

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Ул. Сталеваров, 3, кв. 11
Рождение ребёнка
29.10.1958

Сын: Баландин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Лишай (Хрущева) Федосья Агеевна

Смерть
14.07.2020
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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