Лишай Петр Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
ул Урожайная,дом 17
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Ул. Сталеваров, 3, кв. 11
Рождение ребёнка
29.10.1958
Мать ребёнка: Лишай (Хрущева) Федосья Агеевна
Смерть
14.07.2020
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область