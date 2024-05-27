Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Место рождения

Деревня Шабка или Слабка Минская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Леванович Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лишай Алексей Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Василевщина, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лишай Петр Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Василевщина, Минский район, Минская область
ул Урожайная,дом 17
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лишай Владимир Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лишай Павел Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Савчик (Лишвй) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Асташонок) Нина Павловна

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Смерть
30.03.1991

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