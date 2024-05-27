Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
Место рожденияДеревня Шабка или Слабка Минская область
Дата рождения1902
Дата смерти30.03.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Леванович Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лишай Петр Павлович
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)
ул Урожайная,дом 17
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лишай Павел Павлович
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Савчик (Лишвй) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Асташонок) Нина Павловна
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (Запрос)
Смерть
30.03.1991