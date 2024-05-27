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Лишай Павел Кириллович (Запрос)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лишай Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лишай Алексей Павлович

Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Василевщина, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лишай Петр Павлович

Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Василевщина, Минский район, Минская область
ул Урожайная,дом 17
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лишай Владимир Павлович

Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лишай Павел Павлович

Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Савчик (Лишвй) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Асташонок) Нина Павловна

Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)

Смерть
Неизвестно

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