Лишай Павел Кириллович (Запрос)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лишай Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лишай Петр Павлович
Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
ул Урожайная,дом 17
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лишай Павел Павлович
Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Савчик (Лишвй) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Асташонок) Нина Павловна
Мать ребёнка: Лишай (Леванович) Ольга Филипповна (Запрос)
Смерть
Неизвестно