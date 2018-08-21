Лишай (Хрущева) Федосья Агеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лишай Петр Павлович
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Сталеваров, 3-11
Рождение ребёнка
06.01.1948
Сын: Баландин Иван Александрович
Отец ребёнка: Баландин Александр Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1958
Отец ребёнка: Лишай Петр Павлович
Смерть
21.08.2018