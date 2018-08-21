Лишай (Хрущева) Федосья Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишай (Хрущева) Федосья Агеевна

Место рождения

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрущев Аггей Кузьмич (Космин)

Мать: Хрущева (Стафеева) Наталья Степановна

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лишай Петр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Сталеваров, 3-11
Рождение ребёнка
06.01.1948

Сын: Баландин Иван Александрович

Отец ребёнка: Баландин Александр Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1958

Сын: Баландин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Лишай Петр Павлович

Смерть
21.08.2018
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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