Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Кривоногов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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