Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Кривоногов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно