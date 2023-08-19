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(Кривоногова) Наталья Андреевна

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

25.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1902

Отец: Кривоногов Андрей Дмитриевич

Мать: Кривоногова Пелагея Домиановна

Громково, Богородский, Московская область
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