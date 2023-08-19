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(Кривоногова) Наталья Андреевна
(Кривоногова) Наталья Андреевна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
25.08.1902
Пол
Женский
Отец
Кривоногов Андрей Дмитриевич
До 1882 г.р.
Мать
Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна
До 1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1902
Отец:
Кривоногов Андрей Дмитриевич
Мать:
Кривоногова Пелагея Домиановна
Громково
, Богородский, Московская область
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