Петухов Домиан (Демьян) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Домиан (Демьян) Семенович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

07.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Петухов Семен Петрович

Мать: Беззубова Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Беззубов Петр Домианович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Беззубов Григорий Домианович

Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Петухов Федор Домианович

Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Кривоногова Пелагея Домиановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Петухов Михаил Домианович

Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Наталья Домиановна

Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Петухов Василий Домианович

Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубова Евлампия Петровна

Смерть
07.12.1915
Громково, Богородский, Московская область
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