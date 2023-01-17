Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти07.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Петухов Семен Петрович
Мать: Беззубова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Беззубов Григорий Домианович
Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
До 1881
Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Кривоногова Пелагея Домиановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Петухов Михаил Домианович
Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Наталья Домиановна
Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Петухов Василий Домианович
Мать ребёнка: Беззубова Евлампия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1915