Кривоногов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Василий Андреевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

06.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905

Отец: Кривоногов Андрей Дмитриевич

Мать: Кривоногова Пелагея Домиановна

Громково, Богородский, Московская область
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