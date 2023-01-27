Кривоногов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: (Кривоногова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Кривоногов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: (Кривоногова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна