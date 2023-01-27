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Кривоногов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1882

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: (Кривоногова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Кривоногов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: (Кривоногова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Беззубова) Пелагея Домиановна

Громково, Богородский, Московская область

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