Давыдова (Андреева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова (Андреева) Надежда

Давыдова (Андреева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

30.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Андреев Дмитрий

Мать: Андреева (Вышлова) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелипенко Петр

Бракосочетание
22.09.1935

Муж: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Терновская (Давыдова) Людмила

Отец ребёнка: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.06.1939

Сын: Давыдов Юрий

Отец ребёнка: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
30.08.1996
Причина смерти: атеросклероз головного мозга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.