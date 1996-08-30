Давыдова (Андреева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти30.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Андреев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелипенко Петр
Бракосочетание
22.09.1935
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Терновская (Давыдова) Людмила
Отец ребёнка: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)
Рождение ребёнка
08.06.1939
Сын: Давыдов Юрий
Отец ребёнка: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)
Смерть
30.08.1996
Причина смерти: атеросклероз головного мозга