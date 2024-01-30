Андреева (Вышлова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.02.1877
Дата смерти11.06.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.02.1877
Отец: Вышлов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Давыдова (Андреева) Надежда
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 01.03.1911
Дочь: Свиридова (Андреева) Татьяна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий
Смерть
11.06.1971
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Атеросклероз