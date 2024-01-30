Андреева (Вышлова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Вышлова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.02.1877

Дата смерти

11.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.02.1877

Отец: Вышлов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Давыдова (Андреева) Надежда

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 01.03.1911

Дочь: Свиридова (Андреева) Татьяна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий

Смерть
11.06.1971
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Атеросклероз

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