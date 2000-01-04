Давыдов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Юрий

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

04.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)

Мать: Давыдова (Андреева) Надежда

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: (Давыдова) Татьяна

Мать ребёнка: Давыдова (Дегтярева) Людмила

Рождение ребёнка
Около 1967

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Давыдов Денис

Мать ребёнка: Давыдова (Дегтярева) Людмила

Смерть
04.01.2000
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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