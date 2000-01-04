Давыдов Юрий
Место рождения
Дата рождения08.06.1939
Дата смерти04.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Рождение ребёнка
30.04.1965
Дочь: (Давыдова) Татьяна
Мать ребёнка: Давыдова (Дегтярева) Людмила
Рождение ребёнка
Около 1967
Рождение ребёнка
25.05.1972
Сын: Давыдов Денис
Мать ребёнка: Давыдова (Дегтярева) Людмила
Смерть
04.01.2000
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно