Давыдов Денис
Место рожденияСССР, Москва
Дата рождения25.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1972
Отец: Давыдов Юрий
Бракосочетание
22.10.1993
Жена: (Давыдова) Ирина
Рождение ребёнка
19.07.1994
Дочь: Годунова (Давыдова) Алена
Мать ребёнка: (Давыдова) Ирина
Рождение ребёнка
31.07.2002
Сын: Давыдов Василий
Мать ребёнка: (Давыдова) Ирина
Рождение ребёнка
16.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Давыдова) Ирина