Давыдов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Денис

Место рождения

СССР, Москва

Дата рождения

25.05.1972

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1973 г.р.

Дети

1994 г.р.
2002 г.р.
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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1972

Отец: Давыдов Юрий

Мать: Давыдова (Дегтярева) Людмила

Бракосочетание
22.10.1993

Жена: (Давыдова) Ирина

Рождение ребёнка
19.07.1994

Дочь: Годунова (Давыдова) Алена

Мать ребёнка: (Давыдова) Ирина

Рождение ребёнка
31.07.2002

Сын: Давыдов Василий

Мать ребёнка: (Давыдова) Ирина

Рождение ребёнка
16.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давыдова) Ирина

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