Давыдова (Дегтярева) Людмила
Место рожденияСССР, г. Смоленск
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти03.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Отец: Дегтярев Семен
Мать: Штуден (Штуден) Муся
Рождение ребёнка
30.04.1965
Дочь: (Давыдова) Татьяна
Отец ребёнка: Давыдов Юрий
Рождение ребёнка
25.05.1972
Сын: Давыдов Денис
Отец ребёнка: Давыдов Юрий
Смерть
03.06.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно