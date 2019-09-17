Давыдова (Дегтярева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Дегтярева) Людмила

Место рождения

СССР, г. Смоленск

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

03.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Дегтярев Семен

Мать: Штуден (Штуден) Муся

Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: (Давыдова) Татьяна

Отец ребёнка: Давыдов Юрий

Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Давыдов Денис

Отец ребёнка: Давыдов Юрий

Смерть
03.06.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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