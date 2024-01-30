Дегтярев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярев Семен

Дегтярев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

27.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дегтярев Лукьян

Мать: ?

Бракосочетание
09.11.1936

Жена: Штуден Муся

СССР, г. Смоленск
Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Давыдова Людмила

Мать ребёнка: Штуден Муся

СССР, г. Смоленск
Смерть
27.09.1979
СССР, Москва
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Долгопрудненское центральное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close