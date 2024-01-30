Дегтярев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти27.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дегтярев Лукьян
Мать: ?
Бракосочетание
09.11.1936
Жена: Штуден Муся
СССР, г. Смоленск
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Давыдова Людмила
Мать ребёнка: Штуден Муся
СССР, г. Смоленск
Смерть
27.09.1979
СССР, Москва
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Долгопрудненское центральное кладбище