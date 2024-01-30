Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1899
Дата смерти03.03.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899
Отец: Давыдов Иосиф
Мать: (Сегаль) Серафима
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
23.09.1923
Сын: Давыдов Иосиф
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
22.09.1935
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Терновская (Давыдова) Людмила
Мать ребёнка: Давыдова (Андреева) Надежда
Рождение ребёнка
08.06.1939
Сын: Давыдов Юрий
Мать ребёнка: Давыдова (Андреева) Надежда
Смерть
03.03.1969
Причина смерти: Гипертания