Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1899

Дата смерти

03.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899

Отец: Давыдов Иосиф

Мать: (Сегаль) Серафима

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
23.09.1923

Сын: Давыдов Иосиф

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
22.09.1935

Жена: Давыдова (Андреева) Надежда

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Терновская (Давыдова) Людмила

Мать ребёнка: Давыдова (Андреева) Надежда

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.06.1939

Сын: Давыдов Юрий

Мать ребёнка: Давыдова (Андреева) Надежда

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
03.03.1969
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Гипертания

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