(Сегаль) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сегаль) Серафима

Место рождения

Владикавказ (не точно)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давидева) Мира

Отец ребёнка: Давыдов Иосиф

Рождение ребёнка
10.05.1899

Сын: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)

Отец ребёнка: Давыдов Иосиф

Смерть
Неизвестно

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