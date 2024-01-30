(Сегаль) Серафима
Место рожденияВладикавказ (не точно)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давидева) Мира
Отец ребёнка: Давыдов Иосиф
Рождение ребёнка
10.05.1899
Сын: Давыдов Захар (Возможно Зиновий) (Возможно, Зиновий)
Отец ребёнка: Давыдов Иосиф
Смерть
Неизвестно