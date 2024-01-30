Андреев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Дмитрий

Андреев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Давыдова (Андреева) Надежда

Мать ребёнка: Андреева (Вышлова) Ксения

Рождение ребёнка
Около 01.03.1911

Дочь: Свиридова (Андреева) Татьяна

Мать ребёнка: Андреева (Вышлова) Ксения

Рождение
1933

Отец: Андреев Тимофей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.