Андреев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Давыдова (Андреева) Надежда
Мать ребёнка: Андреева (Вышлова) Ксения
Рождение ребёнка
Около 01.03.1911
Дочь: Свиридова (Андреева) Татьяна
Мать ребёнка: Андреева (Вышлова) Ксения
Рождение
1933
Отец: Андреев Тимофей
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно