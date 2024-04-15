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Денисенко Потапий Митрофанович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.01.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877 ст.

Отец: Денисенко Митрофан Иванович

Мать: Денисенко Дарья Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.

Сын: Денисенко Никандр Потапович

Мать ребёнка: Денисенко Варвара Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQH-J?i=824&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.07.1906 ст.

Сын: Денисенко Сергей Потапович

Мать ребёнка: Денисенко Варвара Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно
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