Денисенко Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.
Сын: Денисенко Никандр Потапович
Отец ребёнка: Денисенко Потапий Митрофанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQH-J?i=824&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.07.1906 ст.
Сын: Денисенко Сергей Потапович
Отец ребёнка: Денисенко Потапий Митрофанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно