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Денисенко Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.

Сын: Денисенко Никандр Потапович

Отец ребёнка: Денисенко Потапий Митрофанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQH-J?i=824&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.07.1906 ст.

Сын: Денисенко Сергей Потапович

Отец ребёнка: Денисенко Потапий Митрофанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Потапий Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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