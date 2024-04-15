Денисенко Митрофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти02.07.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
06.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Домникия Ефремовна (Балим) Вода
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Денисенко Потапий Митрофанович
Мать ребёнка: Денисенко Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисенко Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1905 ст.
Причина смерти: от порока сердца | не исповедан и не приобщен | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RX-W?i=108&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.07.1905 ст.
на кладбище д. Кровной в следствие отношения Г. Пристава 3-го стана Сумского уезда от 3 июля 1905 г. за №1470