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Денисенко Митрофан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

02.07.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Домникия Ефремовна (Балим) Вода
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Денисенко Потапий Митрофанович

Мать ребёнка: Денисенко Дарья Ивановна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.07.1905 ст.
Причина смерти: от порока сердца | не исповедан и не приобщен | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RX-W?i=108&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.07.1905 ст.
на кладбище д. Кровной в следствие отношения Г. Пристава 3-го стана Сумского уезда от 3 июля 1905 г. за №1470
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